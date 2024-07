Luego de que se reglamentara la habilitación para convertirse en sociedades anónimas a los clubes y el ingreso de capital privado en el futbol, múltiples instituciones salieron a rechazar esta transformación.

La Inspección General de Justicia definió los alcances de dos artículos del DNU 70 que puso en marchas las SAD estableciendo una serie de desregulaciones y flexibilizaciones de trámites, entre las cuales indicó los alcances, habilitando así las Sociedades Anónimas Deportivas.

“Pregunta técnica: si AFA se opone a las Sociedades Anónimas Deportivas, ¿por qué motivo permite que el plantel titular provenga de estas sociedades? ¿Acaso será que los resultados son importantes y las SADs tienen a los mejores? No más socialismo pobrista en el fútbol. VLLC”, indicó el presidente de la Nación a través de redes sociales.

En ese sentido, concejales de algunos bloques locales, junto a clubes deportivos salieron a repudiar dicha medida y presentaron un proyecto en el Concejo Deliberante para rechazarla.

Sobre esto, Horacio Taccone, presidente del Club Once Unidos agregó: Este club trabaja todos los días por los valores del deporte, cosas muy importantes para todos. Yo podría hablar horas sobre la importancia del mismo para nuestros chicos, jóvenes, adultos, la de los clubes para las ciudades. Pero si lo hiciese, me estaría equivocando de auditorio".

Puede interesarte

"No tenemos dudas de que cuando hay medidas de los gobiernos que sean, en este caso del Nacional que atenta contra cosas que funcionan o deben hacerlo mejor pero que aún así lo hacen y tienen una historia y tenemos que levantar la voz", dijo.

Y continuó: "Que hubiese pasado con la pesca en Mar del Plata si no se hubiesen unido todos los actores para decir lo que estaba mal y que no debía avanzarse por ahí. Y con la universidad pública si millones de argentinos no hubieran salido a manifestarse pacíficamente como lo hicieron. Hoy tenemos una medida, la posibilidad de que los clubes se conviertan en accionistas de sociedades anónimas o peor aún, que se transformen en ellas. Es algo grave y lo que está mal hay que marcarlo, es nuestra obligación"

"Por eso, nosotros junto a lo concejales del bloque, del Frente Renovador y de Unión por la Patria esperamos que se unan el resto de las bancadas, ya que presentamos un proyecto en el Concejo Deliberante y en la Legislatura de la Provincia, expresando un rechazo a esta medida. No es la primera vez que intentan avanzar en este sentido pero la verdad es que quienes quieren hacer esto son los mismos que piensan que hay que liberar el mercado y lo que creen lamentablemente que más que una nación, tenemos que tener un territorio libre para que cada uno hace su negocio. Esa no es la idea de lo que nosotros pensamos sobre un país", sumó Taccone.

"Para quienes quieren eso, los clubes son un estorbo porque no perseguimos lucro, no repartimos ganancias, utilidades. Acá hay un bien común y es que todos trabajamos por interés colectivo, común. Ane esta medida, tenemos que manifestar nuestro rechazo y así lo hicimos en el proyecto. Esperamos ser acompañados por el resto de los bloques. La educación pública al igual que los clubes, son uno de los últimos reductos de transversalidad que tenemos que defender todos juntos", siguió.

Puede interesarte

Asimismo, Fernando Dieguez, vicepresidente de la Liga de Fútbol Marplatense concluyó: "Nosotros apoyamos la postura y la de la casa madre que es AFA, el Consejo Federal y la Liga Marplatense por supuesto sigue esa línea. Ese era el momento ideal para fijar una postura y elegir dónde uno va a estar. Pero esto no les va a resultar fácil así que lo vamos a apoyar y alentar a la gente para defender con uñas y dientes, al igual que muchos lo hacen con la camiseta argentina. Es el momento de defender a los clubes, no es tiempo de tibios, es una instancia definitiva y no hay que dejarlo pasar".