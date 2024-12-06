Mundial de Clubes: tras la eliminación de River y Boca, Milei cargó contra Chiqui Tapia

Tras la eliminación de River y Boca en la fase de grupos del Mundial de Clubes, Javier Milei apuntó contra Claudio “Chiqui” Tapia y volvió a defender la incorporación de las Sociedades Anónimas Deportivas. “Es el fracaso del modelo”, lanzó el presidente.