Suspensión de las SAD: "No reconocemos esos fallos, son de jueces incompetentes"
Lo aseguró la diputada nacional Juliana Santillán, luego de que la Justicia fallara a favor de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).
Lo aseguró la diputada nacional Juliana Santillán, luego de que la Justicia fallara a favor de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).
Así lo indicaron este viernes concejales y autoridades locales del deporte, tras haber presentado un proyecto.
Lo dijo Ariel Ciano, durante un encuentro en el Club Kimberley, donde bloques políticos y dirigentes de clubes de la ciudad manifestaron su rechazo a los Sociedades Anónimas Deportivas.
Tras la eliminación de River y Boca en la fase de grupos del Mundial de Clubes, Javier Milei apuntó contra Claudio “Chiqui” Tapia y volvió a defender la incorporación de las Sociedades Anónimas Deportivas. “Es el fracaso del modelo”, lanzó el presidente.
Tapia lanzó un discurso ante los dirigentes de la Primera Nacional. “Seguiremos defendiendo lo que venimos defendiendo hace años”, manifestó.
Los dueños de Inter Miami quieren cumplirle el sueño al capitán del seleccionado argentino. Es la primera "oferta" desde que se habilitó a los socios a elegir que rumbo quieren para su club.