La Municipalidad de General Pueyrredon tomó la decisión de suspender y reprogramar la edición del Festival Flama “A tu ritmo”, referida a presentaciones de baile orientadas a las expresiones de la cultura urbana, que se iba a realizar este sábado en el Teatro Colón.

En tanto, la propuesta ofrecerá una nueva fecha a confirmarse en los próximos días y contará con la participación de prestigiosas academias de baile de la ciudad, las cuales presentarán numerosos espectáculos de ritmos urbanos.

Esta nueva edición del tradicional Festival Flama estará dedicada a la danza urbana, presentando variados números y coreografías a cargo de prestigiosas academias locales. Entre las participantes se encuentran Dance Up, 5678 Dance Group, Movimiento Brendance, Brydance, Luz Pugliese Danza Estudio, Alma de Bailarín, Academia Sueños, Extreme Dance e Instituto Anahí Ramos.

El espectáculo, organizado por la Dirección de Niñez, Juventud y Familia, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, busca promover el talento de niños, adolescentes y jóvenes, fomentando una relación saludable con el cuerpo a través del movimiento y los ritmos urbanos. Además, el festival destaca el arte como una herramienta para fortalecer los lazos comunitarios y la identidad cultural.

Flama a tu Ritmo es parte de una serie de encuentros que continuarán con dos ediciones temáticas, una dedicada a la Edad Media y otra inspirada en Harry Potter. Para más información, se puede visitar el sitio web www.mardelplata.gob.ar/flama, donde darán a conocer cuándo será la próxima fecha.

