Dos tiroteos mafiosos fueron denunciados casi en simultáneo en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, ubicada al sur de Santa Fe, durante la jornada del sábado. Mientras que uno de los puntos se convirtió en el blanco de los grupos delictivos por tercera vez, el segundo se trató de un club del barrio Villa Diego. Aunque la conexión entre ambos casos no fue comprobada, lo cierto es que hubo un punto común: amenazas escritas en papel.

El primero de los hechos fue reportado durante la medianoche, cuando una banda disparó 20 tiros contra el edificio del club Sociedad Recreativa e Instructiva (SRI), situado en la calle Garay al 2255, zona en la que se ubica una comisaría a solo 50 metros de distancia. A pesar de que no hubo heridos durante la balacera, las autoridades secuestraron un primer mensaje mafioso escrito en un papel.

“Las deudas se pagan”, sentenciaron los criminales que, aparentemente, no firmaron el escrito. El ataque está bajo investigación, sin embargo, todavía no se pudo determinar la cantidad de personas que participaron y la forma en la que se movilizaron para concretar el escape sin ser vistos.

Poco después, el segundo tiroteo ocurrió a unas 15 cuadras del club deportivo. En esta oportunidad, el blanco fueron unos domicilios situados en la calle Chubut al 1300, del barrio Parque Alegre. Asimismo, los testigos del ataque señalaron que un hombre descendió de un vehículo y abrió fuego contra una de las propiedades.

De acuerdo a la información publicada por Rosario3, las personas que estuvieron presentes en el lugar no pudieron determinar de qué marca y modelo de vehículo se trataba. No obstante, la víctima de la balacera aseguró que no es la primera vez que le toca vivir una situación de este estilo, ya que fueron tiroteados en otras dos oportunidades.

De hecho, la última vez que los criminales se presentaron y abrieron fuego en contra de su vivienda habría sido el pasado 15 de octubre. Producto de estos amedrentamientos, el damnificado recibió otra amenaza escrita que decía: “La mafia no traiciona, pasanos el millón que debés”.

Cabe destacar que ese mismo 15 de octubre también se habían reportado otros dos ataques, uno que terminó con el crimen de Julio César Reybet (37) en Cafferata al 2900 luego de que unos agresores aparecieran en moto y dispararan contra Reybet y otras tres personas, de los cuales dos fueron hospitalizados en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) y uno fue enviado al Hospital Centenario.

“Se escucharon entre cinco y diez tiros”, contó uno de los testigos del hecho. En paralelo, la Policía de Santa Fe informó que los heridos contaban con antecedentes penales por causas vinculadas a estupefacientes. Además, indicaron que dos tenían pedidos de captura activos y uno emitido por la Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Hasta el momento, una pareja fue detenida el viernes pasado a tan solo unas ocho cuadras de la escena del crimen. Se trataba de Juan Balbuena Britez (44) y Analía Romero (44) que fueron imputados por la fiscal María de los Ángeles Granato como partícipes secundarios por el crimen de Reybet y por tentativa de homicidio y las lesiones de las demás víctimas.

Según reconstruyeron los investigadores, Balbuena Britez y Romero ocultaron la motocicleta Honda CB 250 y la pistola Taurus 9 milímetros que utilizaron los agresores. No obstante, los autores de la balacera no fueron identificados, por lo que continuará la investigación enfocada en dar con el paradero de los prófugos.

A partir de los datos obtenidos, las autoridades indicaron que los responsables huyeron hasta el pasaje Amazonas al 3100, cerca de Vera Mujica y Garay, a unos 800 metros de Cafferata, en donde abandonaron el vehículo y el arma de fuego.



