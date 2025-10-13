La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) difundió su informe habitual sobre el movimiento turístico del fin de semana largo, que dejó resultados dispares: si bien aumentó levemente la cantidad de viajeros, se redujo la duración de las estadías y el gasto promedio.

El vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG), Jesús Osorno, analizó el desempeño del último fin de semana largo en Mar del Plata y destacó que la ocupación “rondó el 60%”, un nivel inusual para el feriado del 12 de octubre.

“Estuvimos en un 60 por ciento de ocupación, raro para un fin de semana en octubre. El 12 de octubre no fallaba, la gente venía a buscar departamento, hoteles. Este año, será porque se pasó a viernes, será el revuelo electoral, no fue lo mismo”, expresó Osorno en diálogo con El Marplatense.

El empresario explicó que el comportamiento del turismo fue desigual entre los distintos rubros. “En los hoteles con gastronomía, la gente busca mucho precio. No hay plata en la calle”, señaló, en referencia a la marcada caída del consumo.

Según el informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el fin de semana se desplazaron 1.440.000 turistas por todo el país, un 2,1% más que en 2024. Sin embargo, la estadía promedio bajó de 2,4 a 2 noches, lo que representa una disminución del 16,7% en la duración de los viajes.

En el caso de Mar del Plata, las reservas iniciales se ubicaron en torno al 55%, con una ocupación estimada cercana al 60% y la llegada de más de 100.000 visitantes, entre ellos 40.000 jóvenes finalistas de los Juegos Bonaerenses 2025.

De cara a la próxima temporada de verano, Osorno se mostró cauto: “Me gustaría que fuesen buenas, pero por ahora son dudosas. Hay que esperar al resultado de las elecciones”, advirtió.