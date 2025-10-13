Repercusiones del fin de semana largo en el sector hotelero: "No hay plata en la calle"
Según CAME, se movilizaron 1,44 millones de turistas en todo el país, un 2,1% más que en 2024, aunque las estadías se acortaron un 16,7%.
Según CAME, se movilizaron 1,44 millones de turistas en todo el país, un 2,1% más que en 2024, aunque las estadías se acortaron un 16,7%.
Así lo afirmó el secretario general de UTHGRA respecto al balance del fin de semana largo en donde la ocupación no superó el 30%.
Continuará esta semana el tratamiento del proyecto de asistencia, descuentos, eximiciones y postergación de pagos al sector gastronómico, hotelero, de operadores turísticos, salones de fiestas, gimnasios, natatorios y actividades deportivas afines, además del transporte escolar.