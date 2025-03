En las últimas horas, el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Mar del Plata, Jesús Osorno, calificó como “muy malo” el último fin de semana largo posterior a la temporada de verano. Destacó que la ocupación hotelera no superó el 30% o 35% en la mayoría de los casos, e incluso algunos establecimientos decidieron no abrir.

En declaraciones, señaló que este fue uno de los peores fines de semana largos en años, posiblemente desde 2002 o 2003, atribuyéndolo a factores como la alta inflación y el clima desfavorable.

Osorno también expresó que la rentabilidad del sector está comprometida, con muchos comercios trabajando a pérdida para sostenerse. En cuanto a las expectativas para la Semana Santa, se mostró cauteloso, esperando que los turistas reserven algo de dinero para esa fecha, ya que tanto el carnaval como este último fin de semana largo no fueron favorables. A pesar de las promociones, advirtió que Mar del Plata sigue siendo un destino caro para muchos.

En ese sentido, Pablo Santín, secretario general de UTHGRA dialogó con El Marplatense y explicó: "Soy un convencido de que tenemos que trabajar y construir en base a un diagnóstico real. A mi me interesa poco el color político o quien esté gobernando de turno, esto no es a favor o en contra de nadie. Si se que en la vida y en la vida y en la política hay que trabajar y construir sobre los balances reales de los problemas".

"Este fin de semana del 24 de marzo fue el peor de los últimos 10 años porque no se superó ni el 28% de la ocupación hotelera. Eso genera preocupación de cara a lo que se viene. No falta quien dice que el clima no acompañó pero Mar del Plata es una ciudad turística y bajo ninguna circunstancia podemos autoconvencernos", adhirió.

Y sumó que "la actividad es muy importante porque es uno de los motores económicos. Cuando arranca, muchas van en conjunto con ella y por eso es muy importante que se fomente el turismo. Es fundamental que se trabaje sobre políticas concretas que generen turismo y así, reactivar la economía de la ciudad".

"El balance que indicamos, tiene que ver con dar un balance conciso sobre lo que está pasando. Fue un fin de semana muy malo y ante esto, hay que comenzar a trabajar sobre políticas concretas porque sino el invierno será muy crudo y preocupante para los trabajadores. Solo nuestra actividad, posee 4000 empleados eventuales que durante el invierno están activos. También hay que sumar a los que lo hacen de forma indirecta, los de comercio, los remiseros, tacheros. Nuestra comunicación tiene que ver con lo que está pasando en el turismo", sentenció el referente de UTHGRA.

Respecto a una posible mirada desde el Municipio a este balance, el Santín indicó: "Creo que tienen un sistema de comunicación que poco tiene que ver con trabajar sobre un diagnóstico sincero. Hay que hacerlo más desde ese lado, de forma constructiva, todos debemos hacerlo para poder crecer sobre cimientos concretos. Nadie que cree desde una fantasía, va a poder hacer algo real".

"Es importante que el Municipio trabaje desde una comunicación sincera porque no tiene nada de malo afirmar que el fin de semana largo no fue bueno. Eso nos va a llevar a pensar qué es lo que estamos haciendo mal o que hay que hacer para mejorar. Lo que nos preocupa, es de cara a lo que se viene", concluyó.