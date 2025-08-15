La Delegación Puerto informó que en los últimos 30 días se repararon más de 60 cuadras y se realizaron tareas de mantenimiento en 30 hectáreas de espacios públicos en nueve barrios de la zona sur de la ciudad. Además, se inspeccionaron 12 terrenos en el marco del Programa Propietario Responsable, con el objetivo de mejorar la circulación y el entorno urbano.

Ads

Los trabajos, coordinados por la Delegación Puerto, dependiente de la Secretaría de Participación Ciudadana, incluyeron el engranzado y nivelado de calles en los barrios San Jacinto, San Patricio, Progreso, Juramento, Nuevo Golf, San Martín, Faro Norte, Santa Rosa del Mar y Bosque Peralta Ramos. Estas tareas se priorizaron en base a los reclamos recibidos a través de la línea gratuita 147 y “al diálogo constante con las sociedades de fomento”, indicaron.

En paralelo, el personal de espacios verdes llevó a cabo labores de mantenimiento en plazas como Jorge Hernández, Pesquero Narwal, Perito Moreno, De la Paz, Balbín, Belgrano, Carlos Gardel y Calabria, así como en los centros de salud de Playa Serena y Parque Independencia, escuelas, jardines de infantes, plazoletas, los canteros de avenida Edison, bibliotecas barriales y el Parque Artigas. Estas acciones incluyeron corte de césped, retiro de ramas y otras labores de higiene urbana.

Ads

Puede interesarte

Asimismo, en el marco del Programa Propietario Responsable, gestionado por el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), se inspeccionaron 12 terrenos, intimando a los propietarios a acondicionarlos. En caso de incumplimiento, el municipio procede a la limpieza de los predios, cargando los costos al responsable.

Ads