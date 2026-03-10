La Municipalidad informó que en los últimos 60 días reparó 150 cuadras en Batán y barrios de la zona, además de limpiar microbasurales, retirar restos de poda y realizar tareas de mantenimiento en espacios públicos. Los trabajos fueron coordinados por la Delegación de Batán, dependiente de la Secretaría de Participación Ciudadana.

Desde el área indicaron que las tareas forman parte de un operativo de mantenimiento urbano que incluye arreglos de calles para mejorar la circulación y el acondicionamiento de distintos espacios comunitarios.

En ese marco, los equipos y maquinarias de vialidad realizaron tareas de engranzado y reparación en las calles Las Charitas, 42, 41, 39 y Los Ortiz de Batán; Ignacio Olán, Lobería, Labardén, Manrique, Juan de Dios Filiberto, Catriel, García Lorca, Reservistas, Benito Lynch, William Morris y San Cayetano del barrio Parque Palermo.

También se llevaron adelante intervenciones en Silvestre Tohel, Juana Manso, Florencio Sánchez, Mariano Rosas, Catriel, Sayhueque, Baigorrita, Ignacio Olán, González Chávez y Tomás Yemehuech, en el barrio Las Canteras.

Además, los agentes de la Delegación realizaron tareas de limpieza de canaletas y microbasurales en distintos puntos de la zona, entre ellos Parque Palermo, Héroes de Malvinas, Las Charitas, calle 27, calle 56, calle 35 y la intersección de Violeta Parra y 42. En paralelo, se retiraron restos de poda en 85 domicilios.

Por otra parte, los equipos de Espacios Verdes efectuaron cortes de césped y trabajos de mantenimiento en la bicisenda y las banquinas de la Ruta 88, el puente de Estación Chapadmalal, las plazas de los barrios El Morrito, El Colmenar y Las Lomas, Martín Miguel de Güemes, Central de Batán, 17 de Octubre, Carlos Gardel y la plazoleta de la Amistad.

Las tareas también incluyeron intervenciones en el Skatepark, los jardines de infantes N°4, N°21, N°27 y N°946, las escuelas N°7 y N°509, la Escuela Municipal de Formación Profesional N°7, el Centro de Salud de El Boquerón, el monumento al Ciclista y la Casa del Niño La Ardillita.