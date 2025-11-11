La Delegación Puerto de la Municipalidad informó que se llevó adelante la reparación de 120 cuadras y el mantenimiento de 35 hectáreas de espacios públicos en distintos barrios del Puerto y la zona Sur de la ciudad.

Ads

Las tareas viales incluyeron engranzado, nivelado y limpieza de cunetas, y se desarrollaron en once barrios: Nuevo Golf, Playa Serena, Jardín de Stella Maris, San Patricio, Faro Norte, Jardín de Peralta Ramos, Parque Independencia, Los Acantilados, Santa Rosa del Mar, Santa Celina y Bosque Peralta Ramos.

La planificación de los trabajos respondió a los reclamos ingresados a través de la línea gratuita 147 y al diálogo permanente con las sociedades de fomento, lo que permitió establecer prioridades de intervención en cada sector.

Ads

Puede interesarte

En paralelo, las cuadrillas municipales realizaron tareas de acondicionamiento, corte de césped, poda y limpieza en un circuito de espacios públicos que abarca plazas, plazoletas, jardines de infantes, escuelas y centros de salud. Este esquema de trabajo se repite de manera continua para garantizar el mantenimiento sostenido de los lugares intervenidos.

Desde la Delegación destacaron que estas acciones forman parte de una política de mejora integral del entorno urbano y de respuesta directa a las necesidades planteadas por la comunidad.

Ads