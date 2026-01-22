En medio de una jornada marcada por fuertes movimientos internos, el Gobierno nacional confirmó nuevas renuncias que elevan a cuatro los funcionarios que dejaron sus cargos en menos de 24 horas. A las salidas de Luis Pierrini de la Secretaría de Transporte y de Paul Starc de la Unidad de Información Financiera (UIF), se sumaron cambios en la conducción de Trenes Argentinos.

Ads

Según informó la Secretaría de Transporte, Sebastián Giorgetti fue designado como nuevo presidente de Trenes Argentinos Operaciones, la empresa encargada de los servicios ferroviarios de pasajeros. Con más de 30 años de trayectoria en el sector, Giorgetti inició su carrera como boletero en la Línea Sarmiento y se desempeñó en distintos cargos de gestión, siendo hasta ahora Gerente General Operativo y Administrativo.

En tanto, Fabián González asumirá la presidencia de Trenes Argentinos Infraestructura, responsable de la administración y ejecución de obras ferroviarias. Abogado y con experiencia en el ámbito judicial y ferroviario, González integraba el directorio de la empresa desde abril de 2025 y fue conjuez de la Suprema Corte bonaerense.

Ads

Puede interesarte

De esta manera, dejaron sus cargos Gerardo Boschín, en Trenes Argentinos Operaciones, y Leonardo Comperatore, en Trenes Argentinos Infraestructura, quienes presentaron su renuncia por motivos que no fueron detallados oficialmente.

Horas antes, el Ministerio de Justicia había comunicado la salida de Paul Starc de la UIF, aduciendo razones personales, y anunció que será reemplazado por el licenciado Ernesto Gaspari. En el oficialismo reconocen que su alejamiento era evaluado desde hacía tiempo, aunque la decisión se concretó en las últimas horas.

Ads

Fuente: con información de TN