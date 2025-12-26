Regresa “Soy Sofía en el Jardín” a la Villa Victoria
Se presentará el 2 de enero acompañada por Facundo Caracotche, Juan Pablo Guzmán, Julián Quinteros y Karim Gohar.
El próximo 2 de enero a las 21:00 la artista local Soy Sofía vuelve con su propuesta Soy Sofía en el Jardín en la Villa Victoria (Matheu 1851), show que fue nominado a los Premios Estrella de Mar como “Mejor espectáculo de Música marplatense” este año.
En esta ocasión, la solista se presentará en formato banda, siendo acompañada por Facundo Caracotche, Juan Pablo Guzmán, Julián Quinteros y Karim Gohar.
Además, se sumará la presencia de Rusea, Llullo, Iris y Dani Ferretti acompañando la discografía de la cantautora.
