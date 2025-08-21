El Museo MAR (López de Gómara y la costa) retoma los martes su ciclo de cine para escuelas Pantalla 1000 colores, una iniciativa destinada a estudiantes de nivel inicial. Este programa, que combina proyecciones con actividades orientativas, busca fomentar el diálogo a través de propuestas lúdicas y exploraciones sensoriales para acercar a los alumnos a la historia del cine, las formas de creación audiovisual y la experiencia participativa en torno a la proyección.

La actividad, con una duración de 40 minutos, tiene entrada gratuita y está programada todos los martes a las 10:00 y 14:00. Las instituciones educativas interesadas deben reservar previamente a través de la página web del Museo MAR.

La curaduría artística audiovisual está a cargo de Verónica Paz. La propuesta, renovada para este ciclo, presenta un programa de cortometrajes de animación conformado por producciones independientes que se alejan de la estandarización estética y las narrativas tradicionales del cine infantil.

Según se detalla, “se trata de un encuentro con actividades orientativas que activen a través del diálogo dirigido, propuestas lúdicas y exploraciones sensoriales, diferentes acercamientos a la historia del cine, a las formas de crear y realizar producciones audiovisuales y a la experiencia participativa en torno a la proyección”.

Los cortos seleccionados buscan explorar universos creativos que promuevan instancias de trabajo y reflexión para desarrollar en el aula. La programación incluye Umbrella de Helena Hilario, un film basado en hechos reales. También se incluyen producciones como Ojo por ojo (comedia de animación), Robato (emotivo animación) y Peep y el avión de papel (aventura animación), provenientes de distintas partes del mundo, con temáticas que invitan al juego, la aventura y la emoción.

