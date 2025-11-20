El próximo 6 de diciembre a las 20:00 en la Plaza de la Música (Constitución 5780) se vivirá una jornada inédita para los amantes del freestyle y el rap, con un evento que reunirá a exponentes locales y figuras consagradas en un formato que busca romper esquemas y visibilizar el talento emergente.

La propuesta combinará música en vivo y batallas de freestyle en el marco de la Copa de Verano, con la participación estelar de Acru, uno de los máximos referentes del rap argentino actual. El artista, que evolucionó del circuito de plazas al estudio profesional, llega tras lanzar Throw up session Vol. 5, una serie de cinco canciones que resumen un año de intensa actividad creativa y escénica.

Junto a él estará Tobi, rapero y cantante que aportará versatilidad y frescura al segmento musical. En paralelo, se desarrollarán enfrentamientos entre competidores nacionales como MKS, Facu HDR y CTZ, quienes se medirán con los mejores freestylers de Mar del Plata en una apuesta por fortalecer la escena local.

“Acru y Tobi se harán cargo de la parte musical, mientras que los freestylers consagrados deberán medirse con otros locales, que dejarán alma y vida para mostrar su talento y vencer a alguno de sus referentes”, anticiparon desde la organización.

La competencia contará con un jurado de reconocida trayectoria, integrado por G Sony, Midel, Nahue Mc, Brillan y Joaqo LCF.

