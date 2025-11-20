La Municipalidad informó que “gracias al monitoreo en tiempo real” del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) se logró la aprehensión de tres personas armadas, la recuperación de un automóvil y una motocicleta robados, y el secuestro de estupefacientes, armas y municiones en un allanamiento posterior.

El hecho se inició con un alerta recibido por el COM sobre tres individuos armados que intentaban ingresar a un domicilio. Al no lograr su cometido, sustrajeron una moto y se dieron a la fuga. A partir de la desgrabación de las cámaras, los operadores identificaron un Renault Logan blanco sin dominio delantero como el vehículo utilizado en el hecho.

Con esa información, se dio aviso inmediato a la policía, que logró interceptar el rodado en la intersección de Tetamanti y Manrique. Allí fueron reducidos los tres sospechosos. Posteriormente se confirmó que el Renault Logan había sido robado el 14 de noviembre. Tanto el auto como la moto fueron recuperados y restituidos, y los aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia.

Con los datos obtenidos en el procedimiento, se ordenó un allanamiento que permitió recuperar dos vehículos robados adicionales, una moto con pedido de secuestro y motor adulterado, 900 dosis de estupefacientes listas para su comercialización, armas de fuego y municiones.

