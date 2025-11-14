Un adolescente de 17 años fue identificado como el presunto autor del robo agravado de una motocicleta ocurrido días atrás en la zona de Posadas y Azopardo. Tras una investigación que incluyó testimonios, relevamientos vecinales, análisis de cámaras de seguridad y pericias en redes sociales, la Justicia ordenó un allanamiento en una vivienda del barrio Villa Lourdes, donde se recuperó el rodado sustraído y varios elementos vinculados al hecho.

El caso comenzó el 11 de noviembre, cuando un joven de 19 años denunció que, mientras estaba detenido en su Zanella FY-ZB110 blanca en la plaza del sector, fue abordado por un sujeto armado con una faca. Bajo amenaza, el agresor le robó la moto y se dio a la fuga.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías del Joven N° 2, a cargo de la Dra. Mariana Haydée Irianni —y la intervención de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1, de la Dra. Mariana Baqueiro— autorizó la orden de registro y allanamiento.

El operativo, ejecutado por el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Tercera con apoyo del GTO de la Comisaría Novena y el Grupo de Apoyo Departamental, permitió incautar la motocicleta robada, una prenda perteneciente a la víctima y los elementos utilizados para el ilícito: una “yuga” de fabricación casera y una faca con mango de soga y cinta adhesiva.

Tras comunicar los resultados, la fiscal Baqueiro dispuso que el joven fuera notificado de la formación de causa por robo agravado, sin medidas restrictivas de su libertad.

