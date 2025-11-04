Efectivos de la Comisaría 11ª y del Comando de Patrullas lograron interceptar en la intersección de Ruta 88 y Vértiz una camioneta Fiat Toro negra que había sido robada el pasado 14 de octubre. En el operativo fue aprehendido un joven de 18 años, acusado del delito de encubrimiento.

Ads

El vehículo había sido sustraído semanas atrás en un violento episodio. Aquel día, alrededor de las 6 de la mañana, un hombre de 57 años fue sorprendido por un grupo de seis delincuentes cuando regresaba a su casa tras dejar a su esposa en el trabajo. Los agresores, que se movilizaban en un Volkswagen Gol rojo, lo interceptaron en la zona de Chaperouge y avenida Carlos Tejedor. Cuatro de ellos descendieron, uno lo amenazó con un arma de fuego y otros dos lo golpearon con una tenaza para luego escapar con la camioneta de la víctima.

Tras la denuncia, el rodado fue cargado en el sistema LPR y se emitió el pedido de secuestro. Finalmente, este martes, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un vehículo similar en el barrio Don Emilio. Con esa información, los efectivos realizaron un operativo que permitió recuperar la camioneta y detener al sospechoso.

Ads

La fiscal de Flagrancia, Dra. Baqueiro, dispuso la formación de actuaciones por encubrimiento, la notificación del imputado y su traslado a sede tribunalicia.

Puede interesarte

Ads