Una camioneta que había sido robada a una familia de turistas fue recuperada en las últimas horas por personal de la Dirección de Investigaciones de Delitos Contra la Propiedad Automotor, tras interceptar a una mujer que circulaba con el rodado por inmediaciones del barrio Juramento.

Ads

El procedimiento se concretó cuando los efectivos interceptaron la camioneta Toyota SW4 gris, que circulaba con chapa patente apócrifa por la zona de Fortunato de la Plaza y Triunvirato. Al inspeccionar el rodado y cursar los datos por el sistema informático policial, se constató que registraba pedido de secuestro activo a solicitud de la Comisaría Novena.

Asimismo, se estableció que el dominio original del vehículo se encuentra vinculado a una causa por hurto automotor denunciada el 2 de enero, cuando la camioneta fue sustraída a una familia de turistas oriundos de la provincia de Mendoza mientras estaba estacionada en Playa Grande.

Ads

Puede interesarte

En el marco del operativo fue identificada una mujer de 28 años, quien quedó imputada en una causa caratulada como “encubrimiento”.

Tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Faundo de la Canale, que dispuso el secuestro del rodado, la realización de las actuaciones de rigor y la libertad de la imputada conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal.

Ads