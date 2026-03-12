Dos hombres fueron detenidos durante allanamientos realizados en viviendas de la zona de Azopardo al 5200 y 5300, en el marco de una investigación por el robo de un automóvil ocurrido días atrás.

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Los operativos se llevaron a cabo luego de una serie de tareas investigativas, análisis de cámaras de seguridad y testimonios que permitieron identificar a los presuntos responsables.

En una de las casas, los efectivos detuvieron a un hombre de 46 años y encontraron el Volkswagen Gol rojo que había sido robado. En el lugar también secuestraron un revólver calibre .22, un facón de fabricación casera y un camperón que pertenecía a la víctima.

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En el segundo domicilio fue detenido un joven de 22 años. Allí se incautaron tres teléfonos celulares, uno de ellos propiedad del damnificado, y una motocicleta Honda Wave que habría sido utilizada durante el robo.

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió el 9 de marzo, cuando un joven de 21 años denunció que fue interceptado por varios hombres mientras estaba dentro de su auto en la zona de Azopardo entre Galicia y Luis Agote. Según relató, los asaltantes lo amenazaron con armas blancas y le robaron el vehículo y su teléfono.

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Tras los procedimientos, los dos detenidos fueron trasladados a la Unidad Penal Nº44. El auto recuperado será devuelto a su dueño una vez finalizados los peritajes.

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