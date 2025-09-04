El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL) de la Municipalidad llevó a cabo el mantenimiento y recuperación de más de 4300 calles de granza en más de 50 barrios de la ciudad entre enero y julio, según informó el equipo técnico del área.

Ads

Las intervenciones, que incluyeron aportes de materiales y maquinaria a las delegaciones de Batán, Puerto y Norte, se realizaron con un enfoque planificado, destacándose los meses de abril, mayo y junio como los de mayor actividad, con 696, 671 y 837 cuadras trabajadas, respectivamente.

Según el informe, las variaciones en el ritmo de trabajo se deben principalmente a factores climáticos, como lluvias intensas que pueden suspender las tareas entre dos y cuatro días, así como al mantenimiento habitual de las maquinarias viales.

Ads

Puede interesarte

Entre los barrios con mayor presencia de trabajos se encuentran Alto Camet (401 cuadras), Jorge Newbery (294), Libertad (276), Las Heras (235), Autódromo (193), Florentino Ameghino (192), Los Pinares (192), Belisario Roldán (188), Virgen de Luján (187) y Félix U. Camet (140).

Además, se detalló que priorizaron las intervenciones según criterios como los recorridos de transporte público, accesos a escuelas, comercios y establecimientos públicos, así como el uso cotidiano de los vecinos. En particular, las trazas utilizadas por colectivos requieren un mantenimiento más frecuente para garantizar su transitabilidad.

Ads