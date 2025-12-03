Por Marcelo Gobello

Ads

Este 3 de diciembre, día en que Ozzy Osbourne hubiera cumplido 77 años, resulta inevitable mirar atrás y valorar la magnitud de su legado: un artista que no solo transformó la música, sino que se ganó un lugar permanente en el corazón de generaciones enteras.

Nacido en Birmingham en 1948 como John Michael Osbourne, Ozzy creció en un ambiente duro, que más tarde influenciaría el tono sombrío y visceral de su música. Con Black Sabbath, banda que fundó junto a Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, revolucionó el panorama del rock a fines de los años ’60 y principios de los ’70. Aquella mezcla de guitarras crudas, atmósferas densas y temas oscuros dio origen al heavy metal.

Ads

Cuando se separó de Black Sabbath a fines de los ’70, Ozzy no hizo más que renacer: su carrera solista alcanzó enormes éxitos con discos como Blizzard of Ozz y Diary of a Madman, con himnos imborrables del rock mundial.

Pero Osbourne no sólo fue un músico: también fue un símbolo cultural. En los ’90 lanzó el festival Ozzfest, que se convirtió en plataforma para decenas de bandas de metal y rock duro. En los 2000, con el reality show The Osbournes, mostró otra cara: la de un patriarca divertido, descontracturado, humano. Esa mezcla de rebeldía, vulnerabilidad y honestidad capturó a quienes hasta entonces no se acercaban al metal.

Ads

Justo dos semanas antes de su muerte, Ozzy ofreció su concierto de despedida: Back to the Beginning, celebrado el 5 de julio de 2025 en Villa Park, Birmingham —su ciudad natal—, junto a los miembros originales de Black Sabbath y otros célebres rockeros que lo admiraban.

El 22 de julio, a los 76 años, Ozzy murió “rodeado de amor”, según anunció su familia. Un certificado de defunción reveló que la causa fue un paro cardíaco —sumado a enfermedad coronaria y los padecimientos derivados del avance de su enfermedad de Parkinson—.

Su deceso conmocionó al mundo del rock. Artistas, colegas, fans, despidieron a una de las voces más emblemáticas del heavy metal, y todo el espectro musical se llenó de condolencias y homenajes.

Ads

Ozzy redefinió lo que significaba ser estrella de rock. Con su voz áspera, su actitud transgresora —que muchas veces escandalizaba (“murciélagos”, polvaredas, excesos)— y una honestidad brutal sobre sus demonios personales, inspiró a generaciones de músicos. Su legado es directo: el heavy metal moderno tiene sus raíces en lo que él y Black Sabbath construyeron.

Además, demostró que un rocker podía ser vulnerable, podía equivocarse, enmendarse, humanizarse. Esa combinación —rebeldía + humanidad— lo convirtió en un puente entre el metal y el mainstream, atrayendo a públicos inesperados.

Recientemente surgió una fuerte polémica por declaraciones de Roger Waters, quien cuestionó el legado de Black Sabbath y, de forma indirecta, el de Ozzy. La familia Osbourne —en especial su hijo Jack Osbourne— salió con dureza al cruce, calificando los dichos de “insultantes” y “vacíos de respeto”, y defendiendo la trayectoria del músico. Además, lanzaron una edición limitada de remera con una clara crítica a Waters, en homenaje a Ozzy.



Este episodio, aunque polémico, recuerda que incluso en su ausencia Ozzy sigue provocando debates, movilizando opiniones y generando pasiones. Su nombre aún tiene peso —y seguirá teniéndolo.

Remera contra Roger Waters en la tienda oficial de Ozzy

Hoy recordamos a Ozzy Osbourne no sólo como músico, sino como mito. Su voz, sus letras, sus excesos, sus luces y sus sombras formaron parte de la banda sonora de millones. Su muerte marcó el fin de una era: sin embargo, su legado permanece, vivo, vibrante, resonando en cada riff, en cada grito, en cada acorde oscuro.

Porque Ozzy no fue sólo un rock star: fue —y será siempre— una leyenda.