Los puertos públicos bonaerenses aumentaron su operatoria un 10% en los primeros nueve meses de 2025, según el Monitor Portuario provincial difundido por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, que releva la actividad desarrollada entre enero y septiembre de este año en los puertos públicos del territorio bonaerense.

De acuerdo con el informe trimestral, durante ese período se movilizaron 41,9 millones de toneladas de mercaderías, lo que representa un crecimiento del 10,1% interanual. Asimismo, se registró un fuerte incremento en el movimiento de contenedores: se operaron 395.419 unidades, un 77,4% más que en el mismo período de 2024.

El aumento de la operatoria contenerizada se explica por la incorporación de dos nuevos servicios de carga durante 2025 y por la recuperación de los servicios de trasbordo hacia Paraguay, cuya actividad había sido sensiblemente afectada en años anteriores. En tanto, el crecimiento del volumen total movilizado respondió principalmente al incremento de las exportaciones de carga a granel, que alcanzaron las 23,9 millones de toneladas, el nivel más alto de los últimos siete años.

Durante 2025 también se registraron mejoras en la eficiencia operativa del sistema portuario provincial. En respuesta al crecimiento de la producción proveniente de Vaca Muerta, se incrementó en un 19,4% la capacidad de almacenamiento como resultado de inversiones públicas y privadas realizadas en el puerto de Coronel Rosales. En ese marco, las toneladas de petróleo crudo movilizadas crecieron un 70,6% interanual, alcanzando un total de 5 millones de toneladas.

La información vinculada a los circuitos logísticos y al tráfico vehicular y ferroviario indica que, en los primeros nueve meses del año, se operaron 6197 buques y se movilizaron un millón de camiones y 53 mil vagones de tren. En comparación con 2024, el movimiento de buques aumentó un 12,9% y el de camiones, un 24,5%, lo que refleja la relevancia operativa de los puertos bonaerenses y su impacto en la generación de empleo.

Los principales productos movilizados, tanto de carga a granel como general, correspondieron a los rubros de petróleo crudo, combustibles líquidos y gases, que representaron el 48% del total, y cereales y oleaginosas, con un 36%. También se operaron fertilizantes, productos químicos, arenas y productos pesqueros, entre ellos pescado, moluscos y crustáceos.

El Monitor Portuario es una política pública desarrollada por la Subsecretaría de Asuntos Portuarios de la Provincia, dependiente de la cartera productiva, y tiene como objetivo relevar y sistematizar los principales datos de la actividad de los puertos públicos para la elaboración de estadísticas que faciliten la toma de decisiones y la planificación portuaria desde una perspectiva estratégica integral.

El Monitor Portuario provincial se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y puede consultarse de manera libre y gratuita.