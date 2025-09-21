La cultura tuvo reconocimiento en el Concejo Deliberante, con menciones hechas por el cuerpo deliberativo a personalidades y agrupaciones de la ciudad: por un lado fue distinguido Juan Tiani, quien está a cargo de la Peña Folklórica Santa Sana, y por el otro el Coro Soles, que lleva 36 años de actividad en Mar del Plata.

El Concejo reconoció a Juan Tiani por sus más de 40 años de trayectoria como profesor de danzas en la Peña Folklórica Santa Ana. El acto se llevó a cabo en el recinto de sesiones, a iniciativa del concejal Diego García, quien destacó la importancia del folklore como pilar de la identidad cultural.

Durante la ceremonia, Tiani expresó su gratitud por el reconocimiento: “En el folklore encontré el camino, una pasión y una manera de compartir amistades, reforzando la identidad nacional”. Sus palabras reflejan el compromiso que ha mantenido durante décadas con la enseñanza y difusión de las danzas tradicionales.

La Peña Folclórica Santa Ana, fundada en 1973, es un ícono de las danzas folklóricas en Mar del Plata, consolidándose como un espacio de referencia para el tradicionalismo local. El aporte continuo de Tiani y de la peña ha sido fundamental para fortalecer la identidad cultural y promover eventos regionales que enriquecen la vida comunitaria de la ciudad.

CANTO Y COMPROMISO SOCIAL

Por su parte, el Coro Soles -agrupación marplatense dedicada al canto y al compromiso social-, fue reconocido por su labor de 36 años y su aporte a la comunidad. La distinción, entregada a instancias del concejal Diego García, fue recibida por su directora, Alicia Gutiérrez, y la Asociación Civil ONG “Amigos del Coro Soles”.

El evento contó con la presencia de autoridades como el director general del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), Francisco Taverna, y el secretario de Educación, Fernando Rizzi, además de allegados, familiares y amigos de la agrupación. La ceremonia comenzó con la proyección de un video que resumió la trayectoria del coro, fundado en agosto de 1989 en la Escuela Municipal N°15.

Tras recibir la distinción, Gutiérrez agradeció emocionada: “La historia del Coro Soles es la historia del amor que supera a todo. Cuánto transcurrido en estos años. Gracias a todos quienes impulsaron este reconocimiento, gracias a quienes formaron y forman parte del nacimiento, crecimiento y consolidación del Coro”.

El Coro Soles, integrado por niños y jóvenes, se ha consolidado como un espacio de expresión artística y compromiso solidario en Mar del Plata. Desde 2016, la agrupación gestiona la Asociación Civil ONG “Amigos del Coro Soles”, que fortalece su labor social a través de actividades en comedores, merenderos y campañas solidarias en apoyo a las personas más necesitadas del Partido de General Pueyrredon.