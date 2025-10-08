En el recinto principal del Concejo Deliberante se llevó a cabo hoy un acto de reconocimiento al periodista Vicente Luis “Cholo” Ciano, fallecido hace pocos meses. Presidido por el intendente Guillermo Montenegro y la titular del Cuerpo, Marina Sánchez Herrero, el evento incluyó el descubrimiento de una fotografía del homenajeado en el recinto legislativo, donde solía ejercer su pasión por el periodismo. La ceremonia contó con la participación de familiares, colegas y autoridades locales.

Embargado por la emoción y con lágrimas en los ojos, su hijo, el concejal Ariel Ciano, tomó la palabra en nombre de toda la familia. “Quiero agradecer a cada uno de ustedes, a la vida, a Dios, la oportunidad de haber vivido 54 años con él. Fue feliz, vivió como quiso. Amó su oficio”.

“Fue amigo de mis amigos y me permitió ser amigo de los suyos. Además de mi viejo, fue mi mejor amigo. Y si pudo hacer mucho en su vida, en gran parte se lo debe a mi vieja. Ese oficio tiene ausencias en momentos importantes, pero ella demostró entender por dónde va el amor y la admiración. Nunca escuché un reproche. Y eso ayudó a que lo quiera tanto”, agregó Ciano.

Por su parte, Montenegro destacó la humildad y el legado del periodista. “Nunca tenía la pretensión de hacerse notar. El grabador era una extensión de su cuerpo. Era la palabra justa, un legado maravilloso para el periodismo. Su trayectoria fue tremenda. Y el orgullo, su familia. Siempre se daba la charla relajada, sin apuro. Y eso ayudó a brindarle un reconocimiento social sólido y duradero. El mejor homenaje que podemos ofrecerle es la alegría de la charla. Fue mucho más que un periodista”.

Además, la titular del Círculo de Periodistas, Patricia Garciarena, recordó sus años de convivencia profesional. “Lo conocí a los 18 años. Tuve la posibilidad de compartir cabinas en los torneos de verano. Tuvo la generosidad de los grandes. La palabra justa y para todas las edades. Fue ‘el Cholo de Mar del Plata’. Su amor, su sonrisa, las tengo grabadas en mi corazón. Un gran profesional”, aseguró la colega.

El acto contó con la presencia de familiares del homenajeado, entre ellos su esposa Isabel, y sus nietos Mateo y Nacho. También asistieron el obispo de la Diócesis local, Ernesto Giobando; concejales de distintos bloques; referentes del Centro de Ex Soldados Combatientes; colegas periodistas; amigos; y representantes de medios de comunicación, el empresariado, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el Cuerpo Consular, las universidades y el sector gremial, entre otros.

Además, en la misma jornada, mediante la Ordenanza Nº20.920/25, se instituyó el 28 de diciembre de cada año como el “Día del Periodista Marplatense”, en homenaje a Vicente Luis “Cholo” Ciano. El Departamento Ejecutivo, en conjunto con el Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata, determinará las actividades a desarrollar en el marco de esta conmemoración.

