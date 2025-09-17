La ceremonia, colmada de estandartes y tradiciones, distinguió a representantes elegidos por sus pares. Participaron autoridades nacionales, provinciales y locales junto al Foro de Colectividades de Mar del Plata y Batán.

El Honorable Concejo Deliberante fue escenario del acto oficial de cierre del Mes del Inmigrante, una jornada cargada de emoción en la que se reconoció a 22 referentes de distintas colectividades radicadas en General Pueyrredon.

La ceremonia reunió a autoridades de Migraciones, del área de Participación Ciudadana y del Foro de Colectividades, además de representantes de más de 35 instituciones culturales.

Los homenajes se desarrollaron en un recinto engalanado por los estandartes de cada agrupación regional, en representación de las cerca de 80 colectividades que enriquecen la vida cultural de Mar del Plata y Batán.

“Los inmigrantes hicieron mucho por consolidar una sociedad más libre, justa y solidaria”, expresó Gustavo Serebrinsky, secretario de Participación Ciudadana. En tanto, el director de Migraciones, Pablo Romano, destacó: “Es necesario y un honor participar de estos reconocimientos”.

Por su parte, la coordinadora del Foro de Colectividades, Laura Albanese dialogó con El Marplatense sobre la celebración: “Fue un acto sumamente emotivo que culminó un mes de tradiciones, iniciado el 4 de septiembre en el Club Español. Más de 35 instituciones trabajamos junto a Migraciones y al Municipio para homenajear a quienes llegaron a Mar del Plata con la esperanza de forjar un futuro mejor”.

Albanese remarcó el valor del reconocimiento entregado a 22 inmigrantes de distintas colectividades: “El acto llegó al corazón de todos los presentes. Homenajeamos a quienes vinieron, agradecimos sus enseñanzas y el amor por la tierra que nos transmitieron.

"Como coordinadora del Foro, me siento orgullosa de liderar este espacio que mantiene vivas nuestras raíces y tradiciones” afirmó la coordinadora.