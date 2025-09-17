foro de las colectividades

Reconocimiento a inmigrantes en el HCD: "Fue un acto sumamente emotivo"
En el recinto del Concejo Deliberante se realizó el acto oficial por el Mes del Inmigrante, con la presencia de diversas autoridades.
En el recinto del Concejo Deliberante se realizó el acto oficial por el Mes del Inmigrante, con la presencia de diversas autoridades.
Así lo indicaron desde el Foro Municipal de Colectividades Mar del Plata-Batán. La celebración será vía Zoom y contará con la presencia del intendente Guillermo Montenegro. Realizarán actividades y charlas alusivas durante todo el mes de septiembre.
Se desarrolló en el marco del Día de la Bandera y tuvo como protagonistas a los distintos representantes, al secretario de Gobierno y la funcionaria del área específica, Florencia Ranelucci.