El Concejo Deliberante reconoció a la Sociedad Argentina de Escritores filial Atlántica Mar del Plata por sus 65 años de trayectoria, en un acto realizado en el recinto. La ceremonia contó con la presencia de autoridades de la institución, entre ellas su presidente, Carlos Félix Pérez de Villarreal, y la secretaria Graciela Reveco.

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Durante el acto se destacó el rol de la entidad en la promoción de la escritura, la formación literaria y la construcción de identidad cultural. En Mar del Plata, la institución fue creada el 15 de enero de 1961 en el Club Pueyrredon, con la participación de escritores como Ulyses Petit de Murat y Rafael Esteban.

Pérez de Villarreal agradeció el reconocimiento e indicó que desde la entidad “se realiza una actividad permanente promoviendo cultura” y afirmó que “desde la perspectiva social, los textos contribuyen a construir identidad”.

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La filial local forma parte de la estructura nacional de la SADE, fundada en 1928 y presidida a lo largo de su historia por referentes de la literatura como Leopoldo Lugones, Jorge Luis Borges, Arturo Capdevilla y Ezequiel Martínez Estrada.

En Mar del Plata, la entidad reúne a cerca de 120 socios y desarrolla actividades culturales, concursos, capacitaciones y publicaciones, consolidándose como un actor clave en la vida literaria local.

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