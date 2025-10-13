A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Unión por la Patria le solicitó al Ejecutivo local que lleve adelante un relevamiento del estado de calles y luminarias en el barrio San Jorge, en particular el polígono delimitado por las calles Vicente Laborante y San Martín, y las avenidas Colón y Tarantino, a fines de realizar tareas de engranzado así como también de reparación e instalación de alumbrado.

Ads

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde la bancada opositora se denunció “la falta de obras e inversión en infraestructura en el barrio San Jorge, en particular la falta de servicios básicos como el adecuado estado de las calles y la deficiencia en la iluminación pública”.

En ese sentido, se remarcó que “el barrio San Jorge cuenta con casi cuatro décadas de historia y se caracteriza por ser un entorno periurbano en el que, pese al crecimiento poblacional y el esfuerzo de sus habitantes, las necesidades todavía abundan y la presencia del Estado es insuficiente”.

Ads

Puede interesarte

Y se puntualizó que “la zona urbana se encuentra en una situación de estancamiento en cuanto a la llegada de servicios básicos, según han expresado los vecinos del barrio, siendo que las calles son predominantemente de granza, la intervención de engranzado es fundamental para mejorar la transitabilidad de vehículos y peatones”.

“Las calles internas cuentan con un deficiente alumbrado público, estando muchas luminarias rotas, lo que acrecienta la sensación de inseguridad y vulnerabilidad”, se sentenció.

Ads