A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de la UCR le solicitó al Ejecutivo local que lleve adelante las tareas de mejoramiento de la carpeta asfáltica en los tramos pavimentados y de engranzado en los sectores no pavimentados de la calle 461 del barrio San Patricio, conforme a las condiciones de cada tramo, con el objetivo de optimizar la transitabilidad y el acceso a servicios públicos esenciales.

Asimismo, desde el radicalismo se reclamó que se disponga la instalación de luminarias públicas y/o brazos de seguridad a lo largo de la calle 461, en los tramos que actualmente carezcan de iluminación adecuada, a fin de mejorar las condiciones de seguridad vial y ciudadana.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, se alertó sobre “los reclamos efectuados por vecinos del barrio San Patricio del Partido de General Pueyrredon respecto al estado actual de la calle 461”.

Además, se sostuvo que “el adecuado estado de las calles del Partido de General Pueyrredon resulta un factor clave para garantizar la circulación segura de vecinos y el acceso efectivo a servicios públicos esenciales. La calle 461 cumple una función estructural dentro del entramado vial del barrio San Patricio, en tanto conecta dos arterias fundamentales como la avenida Jorge Newbery y la Ruta Provincial N°11, constituye una de las vías principales del sector y concentra un flujo vehicular significativo, incluyendo líneas de transporte público de pasajeros”.

“Dicha arteria atraviesa la Plaza Perito Moreno, espacio público de uso comunitario y alta concurrencia, lo que incrementa la circulación diaria y la necesidad de contar con infraestructura vial y condiciones de seguridad adecuadas”, se añadió.

Y se resaltó: “La calle presenta un estado heterogéneo, encontrándose parcialmente asfaltada y contando en otros tramos con calzada de tierra o granza que evidencian deterioros, dificultando en la actualidad la circulación de vehículos y peatones, especialmente durante períodos de lluvia, y afectando la movilidad cotidiana del barrio. La mejora de la infraestructura vial resulta un servicio fundamental para acompañar los procesos de expansión y consolidación urbana, en tanto garantiza la movilidad cotidiana de vecinos y el acceso efectivo a servicios esenciales como la salud, la educación, el transporte público, la recolección de residuos y los servicios de emergencia”.

“El mejoramiento de los sectores no pavimentados mediante tareas de engranzado constituye una solución técnica adecuada para optimizar la transitabilidad, reducir anegamientos, minimizar la formación de barro y mejorar el acceso de servicios esenciales como ambulancias, recolección de residuos y transporte público. El alumbrado público constituye un componente esencial de la infraestructura urbana, en tanto una iluminación adecuada contribuye a la seguridad vial y ciudadana, al uso seguro del espacio público en horario nocturno y a la reducción de accidentes y hechos de vandalismo. Finalmente, las mejoras en la infraestructura vial y en el alumbrado público contribuyen a la consolidación urbana del barrio San Patricio, al fortalecimiento del espacio público, a la mejora del entorno urbano y al desarrollo de actividades económicas y comunitarias”, concluye el texto.