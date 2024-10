La Armada de la República Argentina comenzó a evaluar la posibilidad de renunciar a la gestión de la Escuela Nacional de Pesca, el centro de formación que tiene su principal sede en Mar del Plata.

Ante esta situación, distintos gremios vinculados a la marina mercante y buques pesqueros, se manifestaron para rechazar la privatización del establecimiento educativo y resaltar la importancia de este espacio.

Oscar Bravo, secretario general de SOMU, declaró que “nos hemos convocado por cuestiones de clima en el club Talleres, pero la idea era estar afuera de la escuela en apoyo a los profesores junto con la capacitación y formación de profesionales en el mar”.

Sobre el cierre, contó que “habíamos escuchado rumores, pero consultamos y no dijeron que no iba a ser posible. Que en todo caso nos avisaban, cosa que no pasó”.

Asimismo, resaltó que “somos la segunda reserva de la Armada, no nos tienen en cuenta como deberían y ante la pérdida de formación de profesionales, somos marineros, pero también somos posibles conductores, maquinistas o capitanes”.

Por lo que “no vamos a permitir que pase, haremos todo lo que sea necesario” para frenar esta situación que afectará a “alrededor de 25 mil personas”, concluyó.