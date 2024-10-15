La Escuela Nacional de Pesca se manifestó en rechazo a su posible cierre
La concentración se realizó en el puerto local en donde afirmaron que la medida afectará al menos a 25 mil personas.
La concentración se realizó en el puerto local en donde afirmaron que la medida afectará al menos a 25 mil personas.
Lo dijo el secretario general del SOMU, Oscar Bravo. De todos modos, pidió “previsibilidad” respecto de lo que va a suceder con la institución.
Gremios vinculados a la marina mercante y buques pesqueros denunciaron que la decisión afectará a "25 mil personas".
Distintos gremios aseguran que el mantenimiento del establecimiento sólo representa un 0.26% del presupuesto de la Armada.
Se trata de la institución ubicada en el puerto local. La decisión afectará al menos a 25 mil personas.
El acto estuvo encabezado por el director, Manuel Alejandro Lazarte. Pronunció un discurso conmemorativo ante la presencia de alumnos, personal militar, civil y docente.