Este viernes 13 se desarrollará en todo el país la 26ª edición de la Campaña Nacional de Detección del Glaucoma, durante la cual 134 hospitales y centros médicos adheridos atenderán de forma gratuita y por orden de llegada a personas de todas las edades que se acerquen voluntariamente a la consulta.

En Mar del Plata, la atención se brindará en el Centro de la Visión (Catamarca 2702), de 08:00 a 14:00; Clínica de Ojos Juan B. Justo (avenida Juan B. Justo 2455), de 14:00 a 18:00; y Clínica de Salud Visual (Larrea 2706), de 08:00 a 12:00.

Durante la jornada, los médicos oftalmólogos tomarán la presión intraocular y realizarán exámenes de la papila del nervio óptico, dos estudios sencillos, breves y no invasivos que permiten detectar la enfermedad. Para consultar otras sedes y los horarios de atención, se puede ingresar a www.oftalmologos.org.ar/glaucoma2026.

El glaucoma es una enfermedad ocular que consiste en una lesión irreversible del nervio óptico y provoca una pérdida progresiva del campo visual. Su causa principal es la presión intraocular elevada, aunque también influyen otros factores de riesgo como la diabetes, los antecedentes familiares y la hipertensión arterial.

Se estima que esta enfermedad afecta a más de un millón de argentinos, aunque aproximadamente la mitad de las personas que la padecen no lo sabe, debido a que en sus primeras etapas no presenta síntomas evidentes.

