Realizarán controles oftalmológicos gratuitos por la Campaña Nacional de Detección del Glaucoma
Se realizará este viernes 13 con atención gratuita en 134 centros del país y controles oftalmológicos simples para detectar la enfermedad de forma temprana.
Este viernes 13 se desarrollará en todo el país la 26ª edición de la Campaña Nacional de Detección del Glaucoma, durante la cual 134 hospitales y centros médicos adheridos atenderán de forma gratuita y por orden de llegada a personas de todas las edades que se acerquen voluntariamente a la consulta.
En Mar del Plata, la atención se brindará en el Centro de la Visión (Catamarca 2702), de 08:00 a 14:00; Clínica de Ojos Juan B. Justo (avenida Juan B. Justo 2455), de 14:00 a 18:00; y Clínica de Salud Visual (Larrea 2706), de 08:00 a 12:00.
Durante la jornada, los médicos oftalmólogos tomarán la presión intraocular y realizarán exámenes de la papila del nervio óptico, dos estudios sencillos, breves y no invasivos que permiten detectar la enfermedad. Para consultar otras sedes y los horarios de atención, se puede ingresar a www.oftalmologos.org.ar/glaucoma2026.
El glaucoma es una enfermedad ocular que consiste en una lesión irreversible del nervio óptico y provoca una pérdida progresiva del campo visual. Su causa principal es la presión intraocular elevada, aunque también influyen otros factores de riesgo como la diabetes, los antecedentes familiares y la hipertensión arterial.
Se estima que esta enfermedad afecta a más de un millón de argentinos, aunque aproximadamente la mitad de las personas que la padecen no lo sabe, debido a que en sus primeras etapas no presenta síntomas evidentes.
