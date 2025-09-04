Tras el incendio a bordo del buque pesquero “Verdel”, amarrado en el Puerto local, Personal de la Prefectura Naval Argentina lleva adelante tareas periciales para determinar las causas del foco ígneo. El hecho ocurrió en la sección siete de la Terminal II y III, sin que se registraran heridos.

El Centro de Gestión de Tráfico Marítimo de la Prefectura Mar del Plata recibió un alerta telefónica sobre un incendio en el buque Verdel. Inmediatamente, bomberos de la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental (SIPA) de la PNA acudieron al lugar y constataron que las llamas afectaban la banda de estribor hacia proa, comprometiendo varios compartimentos y el pasillo de conexión en la cubierta principal.

Rápidamente, se estableció un Comando de Incidentes que ordenó la evacuación total de las personas a bordo y la creación de un cordón de seguridad. Dos ambulancias con personal médico llegaron al sitio y confirmaron que no hubo víctimas ni lesionados.

Tras varias horas de arduo trabajo, los bomberos lograron controlar el incendio. Una “guardia de cenizas” permaneció en el lugar hasta esta mañana, cuando comenzaron las tareas periciales para investigar las causas del siniestro.

Estas labores investigativas, ordenadas por las autoridades competentes, son realizadas por especialistas de la Prefectura con formación específica. Su objetivo es determinar las posibles causas del incendio, garantizando una respuesta técnica y profesional al incidente.

