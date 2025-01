La Champions League tuvo su sorteo de la Fase Final, los duelos que se darán en búsqueda de los últimos pasajeros a los octavos de final de la competencia organizada por la UEFA, con un partido que se lleva todas las miradas.

El nuevo formato y el desempeño de algunos de los denominados candidatos en la previa, hacían suponer que se podía dar algún cruce fuerte en esta instancia y finalmente así será. Real Madrid y Manchester City se verán las caras buscando el pasaje a la fase decisiva. Para cualquiera de los dos, sería una eliminación pronta en una competencia donde aspiraban a ser grandes protagonistas.

Cabe destacar que las fechas indicadas para los partidos de ida son el 11 y 12 de febrero, mientras que los de vuelta se disputarán entre el 18 y 19 de febrero, para luego tener un nuevo sorteo buscando emparejamientos tanto de los octavos, como de cuartos de final y semifinal. La final está programada para el 31 de mayo en el Allianz Arena de Munich.

Lo paradójico también es que, en caso de pasar el conjunto “Merengue” podría tener un clásico en la siguiente instancia porque el ganador del cruce se medirá con el Atlético de Madrid o con el Bayer Leverkusen del marplatense Emiliano Buendia.

El Aston Villa de “Dibu” Martínez con la clasificación a octavos asegurada tendrá que esperar por el cruce que le puede tocar (los más fuertes serían Atalanta o Borussia Dortmund) mientras que el Benfica de Di María y Otamendi se cruzará en 16avos de final con el Mónaco. Por su parte, la Juventus de Nico González jugará ante el PSV Eindhoven y el Inter de Lautaro Martínez podría tener clásico ante Milan.

Por último, habrá duelo francés entre el Paris Saint-Germain de Luis Enrique y una de las revelaciones de la competencia, el Brest.

CRUCES DE FASE FINAL

Brest vs. PSG (El ganador va contra Liverpool o Barcelona)

Brujas vs. Atalanta (luego Lille o Aston Villa)

Manchester City vs. Real Madrid (luego Atlético de Madrid o Bayer Leverkusen)

Juventus vs. PSV Eindhoven (luego Arsenal o Inter)

Mónaco vs. Benfica (luego Liverpool o Barcelona)

Sporting vs. Borussia Dortmund (luego Lille o Aston Villa)

Celtic vs. Bayern Munich (luego Atlético Madrid o Bayer Leverkusen)

Feyenoord vs. Milan (luego Arsenal o Inter)