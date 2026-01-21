La provincia de Buenos Aires finalizará 12 viviendas que habían sido desfinanciadas y paralizadas por el Gobierno nacional en Miramar, a partir de un convenio firmado hoy entre el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense y el municipio de General Alvarado.

La iniciativa se enmarca en el Programa Completar, impulsado por el Ministerio que conduce Silvina Batakis, cuyo objetivo es reactivar y concluir obras de vivienda abandonadas por la Nación en distintos distritos de la provincia. “Estas viviendas fueron abandonadas con un grado de avance importante, por eso vamos a terminarlas y darles el sentido que tienen que tener”, afirmó la funcionaria.

Las viviendas forman parte de una obra mayor de 31 unidades, que registra un avance del 64%. Los inmuebles están ubicados en el barrio Corralón (Avenida 9 y Calle 54), en la localidad costera. En ese sentido, Batakis sostuvo que “dejarlas paralizadas es una estafa para quienes las esperaban, pero también para los argentinos, porque el dinero para construirlas salió de las arcas públicas”.

A través del Programa Completar, la Provincia busca finalizar con fondos propios unas 16.000 viviendas que la Nación dejó paralizadas y que se encuentran en riesgo de toma y vandalización. Estas obras se suman a las más de 8000 viviendas que el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano ejecuta actualmente en todo el territorio bonaerense.

