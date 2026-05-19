plan de viviendas

La Provincia habilitó un plan para regularizar deudas de viviendas del programa HogarBA
La medida alcanza en esta primera etapa a cerca de 1.900 familias de 55 municipios bonaerenses
La medida alcanza en esta primera etapa a cerca de 1.900 familias de 55 municipios bonaerenses
La Provincia y el Municipio de General Alvarado firmaron un convenio para finalizar 12 viviendas con alto grado de avance, en el marco del Programa Completar del Ministerio de Hábitat.
La crítica fue realizada por el Colegio de Arquitectos de la Provincia. Señalaron que la eliminación de los programas de vivienda "tendrá consecuencias inmediatas y a largo plazo".