El Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires lanzó un plan voluntario de saneamiento destinado a familias adjudicatarias de viviendas del programa HogarBA que mantienen deudas en el pago de sus cuotas.

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La iniciativa, impulsada por la cartera que conduce Silvina Batakis, apunta a facilitar la regularización de los créditos habitacionales y, al mismo tiempo, mejorar el recupero de fondos para avanzar con nuevas obras de vivienda.

Según se informó, el beneficio alcanza tanto a quienes tienen pagos al día como a aquellos adjudicatarios que registran mora. A partir de esta modalidad, dejará de aplicarse el Coeficiente HogarBA y las cuotas pasarán a calcularse mediante el sistema de Unidades de Vivienda (UVI), utilizado para actualizar créditos de acuerdo al costo de construcción.

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Desde el ministerio explicaron que se habilitaron dos formularios digitales: uno para adherir únicamente al nuevo esquema de actualización y otro que incluye además un plan de regularización para las familias con deuda acumulada al 15 de mayo de 2026.

En el caso de los beneficiarios sin atrasos, el nuevo sistema establece que la cuota mensual no podrá superar el 30% del equivalente a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles. Si el monto excede ese límite, la diferencia será trasladada a cuotas futuras y el plan podrá extenderse hasta un máximo de 480 cuotas.

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Para quienes mantienen deuda, el esquema combinará una cuota corriente ajustada por UVI con un plan fijo para cancelar la mora acumulada, incluyendo intereses calculados hasta la fecha de corte.

La medida alcanza en esta primera etapa a cerca de 1.900 familias de 55 municipios bonaerenses, entre ellos Mar del Plata, La Plata, Bahía Blanca y Villa Gesell, entre otros. Desde la Provincia adelantaron que más adelante se implementarán nuevos planes para otros adjudicatarios.