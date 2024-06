Por primera vez, en este receso invernal, el hockey marplatense tendrá una opción de capacitación. El entrenador Pablo Rasinsky organiza el "Campus de Invierno" en el Centro Municipal de Hockey entre el 15 y el 19 de julio próximo buscando una manera distinta de seguir perfeccionándose.

En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9), el ex jugador y formador señaló que "estoy muy contento por la repercusión que se está generando y en verdad nace por pedido de los padres y los que concurren. Siempre es de un enero a enero que hago campus, hay un año por medio para esperar y en enero tuvimos muchas chicas y chicos que querían en Semana Santa o en Vacaciones de Invierno que haga algo".

Aquellos que concurren son los que no quieren frenar en el receso y están ávidos por seguir aprendiendo: "encaramos la primera semana de las vacaciones porque es algo para fanáticos, sólo para ellos, porque hay chicos que no quieren parar y no sufren entrenar sino que disfrutan; estamos incorporando por primera vez en Mar del Plata una clínica en invierno. Ya hay más de 25 anotados pero será mucho más reducido que el Campus de Verano".

Las diferencias con el habitual campus que realiza en el verano es que debe concentrar los conocimientos en menos días y es un desafío importante: "lo que tratamos de hacer en enero siempre, lo trataremos de compactar en una semana. Hace 10 años que venimos haciendo el campus en verano con la mayoría de las técnicas de definición de derecho y reves, corner corto como la arrastrada y las habilidades. En los clubes se hacen cortos los plazos y tiene grupos heterogéneos, pero acá se entrenan tres horas continuas en diferentes gestos técnicos pero que son básicos. Si eso les gusta en enero, se hace todo ese trabajo con más tiempo. Habrá entre 50 o 60 jugadoras con 1.500 bochas, es impresionante la dinámica que esto tendrá y será imposible escapar a esa repetición donde se busca pulir el detalle".

Para Rasinsky convertirse en entrenador desde sus épocas de jugador también ha sido un proceso y ha incorporado distintas situaciones para hacer que cada campus tenga sus particularidades: "uno va cambiando la forma de ser entrenador. Cuando empecé a entrenar tenía 18 años y una experiencia muy distinta. Hay dos cosas que a mí me marcan y me terminaron de completar, uno cuando te convertís en padre y te das cuenta que lo que uno quiere a nivel competitivo como entrenador es distinto a lo que los padres quieren y es que sean felices haciendo deporte. Cada uno va encontrando su formato de entrenador, capacitándose y siendo formador. La esencia del deporte, a su vez forma personas. Creo que el que no jugó al hockey es difícil que pueda transmitirlo como aquella persona que jugó", finalizó.