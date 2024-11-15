Vuelve el Campus de Sergio Hernández a Once Unidos en enero
Del 3 al 5 de enero, Sergio Hernández volverá a hacer el Campus de Básquet en nuestra ciudad teniendo como sede al Club Once Unidos.
Del 3 al 5 de enero, Sergio Hernández volverá a hacer el Campus de Básquet en nuestra ciudad teniendo como sede al Club Once Unidos.
El entrenador Pablo Rasinsky habló en Marca Deportiva Radio sobre el Campus de Invierno que realizará en nuestra ciudad y que tiene abierta la inscripción.
El evento de formación y aprendizaje del básquetbol que es un clásico en Villa Marista contó con el visto bueno de las autoridades comunales. Funcionará en el mes de enero bajo un formato de "burbuja". Los detalles.