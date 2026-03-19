El legendario cantante español Raphael confirmó su regreso a la Argentina con un esperado show en Buenos Aires. El recital se realizará el 17 de octubre en el Teatro Gran Rex, donde repasará los grandes éxitos que marcaron su trayectoria.

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El espectáculo incluirá clásicos inolvidables como “Yo soy aquel”, “Mi gran noche” y “Escándalo”, junto con canciones de su trabajo más reciente, “Ayer… aún”, un homenaje a la canción francesa con guiños a figuras como Edith Piaf y Charles Aznavour.

Con más de seis décadas de carrera, el artista se consolidó como una de las grandes figuras de la música en español a nivel mundial. A lo largo de su trayectoria vendió más de 100 millones de discos y recibió numerosos reconocimientos, lo que lo convirtió en un referente indiscutido de la escena internacional.

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El anuncio genera expectativa entre sus seguidores locales, ya que se trata de un reencuentro con el público argentino, donde mantiene una fuerte conexión desde hace años. Además, su capacidad para reinventarse y seguir vigente lo posiciona como uno de los artistas más influyentes de su generación.

El show promete ser un recorrido emotivo por su historia musical, combinando nostalgia, clásicos y nuevas interpretaciones en un mismo escenario.

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