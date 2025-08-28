Un insólito episodio ocurrió este miércoles en una vivienda ubicada en Italia al 1200, cuando un hombre de 57 años quedó colgado de una reja al intentar ingresar a su domicilio.

Ads

Según informaron fuentes policiales, el vecino, que vive en el primer piso del edificio, había perdido las llaves y buscó acceder por otra vía, pero en la maniobra terminó cayendo sobre la reja lindera.

El hombre quedó con una de sus piernas enganchada en los barrotes y debió ser asistido por personal policial y de emergencias que llegaron al lugar.

Ads

Puede interesarte

Ads