Quiso ingresar a su casa por el balcón y terminó clavado en la reja del vecino
Según informaron fuentes policiales, el vecino había perdido las llaves y buscó acceder por otra vía.
Un insólito episodio ocurrió este miércoles en una vivienda ubicada en Italia al 1200, cuando un hombre de 57 años quedó colgado de una reja al intentar ingresar a su domicilio.
Según informaron fuentes policiales, el vecino, que vive en el primer piso del edificio, había perdido las llaves y buscó acceder por otra vía, pero en la maniobra terminó cayendo sobre la reja lindera.
El hombre quedó con una de sus piernas enganchada en los barrotes y debió ser asistido por personal policial y de emergencias que llegaron al lugar.
