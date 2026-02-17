Todo comenzó cuando personal de la Comisaría Tercera realizaba recorridas preventivas por la zona. En ese momento, una mujer policía que se encontraba de franco advirtió que, en la esquina de Bermejo y Ayolas, un hombre se agachó y arrojó un bulto a la vía pública al notar la presencia del patrullero.

Los efectivos se acercaron y constataron que se trataba de prendas de vestir y un morral. Dentro encontraron un revólver calibre .32 largo, sin municiones, envuelto con cinta y alambre. También secuestraron dinero en efectivo.

Con la descripción aportada, se montó un operativo en las inmediaciones. A pocas cuadras del lugar lograron interceptar al sospechoso, quien fue identificado y reducido en el lugar.

La causa quedó a cargo de la UFIJE de Flagrancia, que dispuso la formación de actuaciones por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. El detenido fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

