Personal policial del Comando de Patrullas a raíz de llamado a la Central de Emergencias 911, se dirigió a un local de calle Rivadavia y España, lugar donde tres sujetos rompieron la vidriera dándose a la fuga tras sonar la alarma del comercio.

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Con las descripciones aportadas por un vecino y tras la visualización de cámaras de seguridad, el personal policial procedió a la aprehensión de los tres imputados, dos de 29 años y el restante de 39 años de edad, en calle San Martin y 14 de Julio.

Puestos a disposición del Dr. Marcelo Yáñez Urrutia, el mismo ordena que los imputados sean notificados de la formación de causa por el delito de daños sin tomar medida restrictiva de libertad. Los aprehendidos cuentan con antecedentes penales.

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