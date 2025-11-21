Quirno destacó la oportunidad que ofrece la Argentina Week para atraer inversiones
El canciller celebró la realización de este evento que se desarrollará entre el 9 y el 11 de marzo. Contará con la presencia del presidente Javier Milei.
El canciller Pablo Quirno celebró la realización de la Argentina Week 2026 en Nueva York, un evento que se desarrollará entre el 9 y el 11 de marzo y que contará con la presencia del presidente Javier Milei.
Quirno subrayó que la cita será una ocasión clave para “presentar las enormes oportunidades de inversión que ofrece nuestro país”. El encuentro está organizado por la Embajada argentina en Estados Unidos, junto con JPMorgan, Kaszek y Bank of America.
Durante las tres jornadas se espera la participación de líderes empresariales globales, bancos, fondos de inversión y compañías de sectores estratégicos como energía, minería, tecnología, infraestructura y otros.
El propio presidente Milei confirmó su presencia en Nueva York y aseguró que estará allí “para comunicar con claridad y convicción la nueva Argentina: abierta, próspera y libre”.
La Argentina Week se proyecta como una plataforma internacional para mostrar el potencial económico del país y fortalecer vínculos con inversores y actores clave del mercado global.
Fuente: con información de Noticias Argentinas
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión