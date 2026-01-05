Con un calendario dispar, extraño como el de las competencias del básquetbol nacional, los dos representantes de Mar del Plata en la segunda categoría inician la etapa complementaria de la Fase Regular. Quilmes comienza el 7 de enero, Unión el 19 y ambos tienen más partidos de visitantes que de local.

Por eso el Tricolor volvió primero a las prácticas y ya emprende el primer viaje del año. El miércoles visitará a Ciclista en Junín, para luego continuar con el calendario jugando en la cancha de Pico Fútbol Club.

Ambos equipos son de los mejores de la Conferencia Sur por lo cual será un comienzo desafiante para el conjunto de Javier Bianchelli.

En tanto, Unión regresó esta mañana a los entrenamientos. De los 17 partidos que le restan, 11 serán en condición de visitante. El regreso a la competencia será el próximo 19, cuando Unión visite a Racing de Avellaneda, en lo que será el primero de cuatro encuentros que disputará durante el mes de enero. Lanús será el segundo escollo el 21 y luego vendrán las salidas ante Gimnasia y Esgrima La Plata el 26 y El Talar el 27.

