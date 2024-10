Quilmes y Peñarol, los dos clubes protagonistas de uno de los clásicos más importantes de la historia del básquet argentino; decidieron brindar precisiones conjuntas y una postura clara en contra de la violencia luego de lo sucedido en el encuentro del pasado viernes donde un enfrentamiento entre hinchas obligó a la suspensión del partido.

Primero ofrecieron un comunicado conjunto (ver aparte) donde los clubes dejaron en claro que los que protagonizaron los incidentes no representan el sentir de la mayoría de los presentes en el Polideportivo “Islas Malvinas”, y luego la máxima autoridad “Milrayitas”, Alejandro Amoedo, habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9): “Nos afecta porque venimos trabajando muchísimo hace años para mantener vivo el clásico, para que sea un espectáculo, para que concurra la familia y la verdad que el accionar de 20 o 30 sujetos de cada lado arruinó lo que era una fiesta, porque hasta ahí era una fiesta impecable con luces, música y un poco más de show más allá del propio partido. Fue muy doloroso todo lo que vivimos y creo que no nos merecemos ni la gente, ni los dirigentes de Quilmes, ni nosotros todo eso”.





Respecto de los pasos a seguir, informó que “nos hemos puesto a disposición de la Justicia, vamos a accionar civil y penalmente contra los identificados, vamos a hacer campañas contra la violencia y a seguir trabajando. No estoy de acuerdo con que el clásico no se pueda jugar. Durante 18 años lo hemos hecho, hemos trabajado día a día para que más gente concurra y no podemos dejar que los violentos se salgan con la suya; eso sería una derrota imperdonable”.

Desde el punto de vista dirigencial, volvieron a mostrar que trabajan en conjunto y es algo que destacó Amoedo: “estamos en un momento donde la madurez ha primado, sabemos trabajar juntos y estamos los dos dando la cara y poniéndose al frente de la situación”.

APREVIDE ya anticipó que será difícil volver a tener un clásico, pero para el presidente “Milrayitas” parece algo apresurado: “Creo que fue una declaración hecha ahí en el momento, en el fragor del suceso, pero que de ninguna manera refleja lo que pensamos los clubes, lo que piensa la ciudad y lo que piensa la gran mayoría de la gente. Lo que está claro es que esos pocos ya no pueden participar de esta fiesta, no tienen que entrar. Que se aplique la ley y las herramientas, porque está la ley del deporte que permite el derecho de admisión y está la prohibición de concurrencia. Que se aplique todo el rigor de la ley con aquellos que no han sabido respetar la regla de la sana convivencia y entender que esto es una disputa deportiva y nada más”, indicó apuntando hacia el propio organismo de seguridad que es el órgano de aplicación de estas herramientas.

También puede haber una sanción fuerte para ambos clubes y es otro punto importante para los clubes: “Una vez que termine esa etapa de investigación nos comunicarán cuál es la sanción, que también puede ser una sanción muy dura para los clubes y por eso estamos preocupados. Sería muy costoso, muy graboso para ambas instituciones tener algún tipo de sanción general. Yo estoy más de acuerdo con las sanciones en particular”, aclaró Amoedo.

Hay otro problema que se planteará a futuro y es hacer que la familia de ambos clubes se sienta segura de ir a un partido sin miedo. Quizás la parte más difícil. "debemos reconstruir la confianza de la gente. Habíamos llegado a un punto donde iban con la familia, con sus hijos, sus nietos, y nos sentíamos orgullosos las dos dirigencias de haber avanzado en ese sentido y de tener un espectáculo magnífico. Tendremos que laburar el doble para que las medidas de seguridad que se implementen en cada partido realmente le den la tranquilidad a la gente de venir a ver un espectáculo tan lindo como es el clásico.



La responsabilidad social también es un factor clave en la violencia, algo que parece tan instalado y que Amoedo señaló como algo a reveer también: “Vamos a organizar campañas contra la violencia y también hay que trabajar con el tema de la difusión de hechos o videos vinculados al aguante o la fuerza, que nada tiene que ver con el deporte o con el fanatismo que se tiene por el club. Hay que desterrarlas cuanto antes”, dijo. Los violentos tienen que estar fuera de la cancha y ese es un trabajo difícil: “Es un debate que como sociedad nos debemos y tenemos que tratarlo. El hincha tiene que ir, cantar, mostrar sus colores y hacer su fiesta, pero de ninguna manera hay una justa de fuerza de unos contra otros. El que se quiera enfrentar, que vaya a una arena o una jaula; no en un estadio deportivo”, sentenció.