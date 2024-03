Fue una tarde llena de goleadas en el Torneo Local que organiza la Liga Marplatense de Fútbol (LMF) y donde sólo quedan dos equipos que ganaron todos los puntos en juego después de tres fechas disputadas.

La Zona 1 perdió a uno de los equipos que venía con puntaje ideal como Alvarado. El equipo de Nartallo pudo sostener su invicto al empatar en Otamendi 1-1 con Círculo Deportivo. Eso lo aprovechó Independiente que le ganó 2-0 a San Isidro para alcanzar la línea del “Torito”. Quilmes lo aprovechó superando por la mínima a San Lorenzo para que su puntaje siga siendo ideal.

En la Zona 2, Once Unidos se sigue afianzando como único líder porque ahora le ganó incluso a uno de sus dos escoltas para continuar con puntaje ideal: 3 jugados, 3 ganados. Además, goleó ante Cadetes de San Martín por 4 a 0 para seguir confirmando que es candidato.

No se quiso quedar atrás River que ahora es su único escolta y para quedar con 7 unidades, superó a Boca por 3-0 como local. El que se empezó a acercar a la cima, es Kimberley que esta tarde goleó por 3-0 también a Almagro Florida para sumar 6 puntos. El último sub-campeón del torneo, Deportivo Norte, venció 1-0 a El Cañón y también empieza a posicionarse bien.

RESULTADOS - FECHA 3

Zona 1

Círculo Deportivo vs. Alvarado 1-1

San Lorenzo vs. Quilmes 0-1

Racing vs. Al Ver Verás 0-1

Peñarol vs. General Urquiza 1-1

San Isidro vs. Independiente 0-2

Talleres vs. San José 0-1

Interzonal

Argentinos del Sud vs. Atl. MDP 1-1

Zona 2

River vs. Boca 3-0

Banfield vs. Nación 2-1

Deportivo Norte vs. El Cañón 1-0

Almagro Florida vs. Kimberley 0-3

Chapadmalal vs. Libertad 2-2

Once Unidos vs. Cadetes 4-0

POSICIONES - Zona 1

1° Quilmes 9 ptos.

2° Alvarado 7 ptos.

3° Independiente 7 ptos.

4° San José 7 ptos.

5° Círculo Deportivo 4 ptos.

6° General Urquiza 4 ptos.

7° Peñarol 4 ptos.

8° San Isidro 3 ptos.

9° Talleres 3 ptos.

10° Al Ver Verás 3 ptos.

11° Atlético MDP 2 ptos.

12° San Lorenzo 1 pto.

13° Racing 0 ptos.

POSICIONES - Zona 2

1° Once Unidos 9 ptos.

2° River 7 ptos.

3° Kimberley 6 ptos.

4° Deportivo Norte 6 ptos.

5° Cadetes 4 ptos.

6° Banfield 4 ptos.

7° Libertad 4 ptos.

8° Boca 3 ptos.

9° El Cañón 3 ptos.

10° Nación 3 ptos.

11° Argentinos del Sud 3 ptos.

12° Chapadmalal 2

13° Almagro Florida 0 ptos.