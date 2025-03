Quilmes estuvo muy cerca de ganar el primer partido como visitante desde que llegó Juan Cruz Izarra pero lo cerró mejor Pergamino y se quedó con la victoria por 97-93 en el tramo final de la fase regular del Torneo Clausura.

Tirrell Brown con 25 puntos fue el máximo anotador del equipo y junto a Juane De La Fuente fueron los destacados de la noche. El perimetral marcó 24 y tomó 7 rebotes. Además, fue un buen partido de Álvaro Chervo (18) y Lugli repartió 10 asistencias. En el equipo local Reyes y Romero sumaron 20 cada uno.

El comienzo fue parejo pero con el local en ventaja constantemente. Brown era el que tenía mayor poder de gol en el equipo marplatense, mientras que el dueño de casa repartía su goleo y además, los triples marcaban la diferencia (8/9 para Pergamino). A pesar de que pidió minuto Izarra, defensivamente no podía frenar a su rival que sacó una máxima de 11 con Reyes como líder (12 puntos con 3/3 en triples). Además de su extranjero, Quilmes se recostó en “Juane” De La Fuente, pero seguía recibiendo muchos puntos. Repentinamente, con tres triples seguidos, el “cervecero" se puso a 2. Fue un primer cuarto de locos, que terminó ganando 39-34 el local.

El ritmo de goleo cambió, fue un cuarto más natural para ambos el segundo. Chervo empezó a tener una preponderancia mayor en el desarrollo del juego para sostener cerca a Quilmes, pero Reyes seguía dañando con puntos y también juego para sus compañeros. El calor jugaba su papel en una noche con mucha humedad y por eso, la intensidad ya no era tal. Siguieron peleando palo a palo durante todo el parcial. Ahora el local tenía a Luciano González en su momento del partido tomando decisiones positivas. El cierre fue mejor para Quilmes con Lugli contagiando a todos y quedó 55-52 abajo.

La efectividad iba bajando progresivamente pero estaba mejor el equipo de Izarra. Con un 7-0 pasó al frente y tenía el desafío de sostener esa diferencia. Quilmes seguía confiando en el tridente Brown-De La Fuente-Chervo que estaban en una muy buena noche. Luciano González y Lucas Reyes sostuvieron al local que no daba tregua. Intercambiaron liderazgo mientras corrían la cancha pero De La Fuente recibió una falta técnica y una ofensiva para llegar a la cuarta personal. Aún sin él, entró al último parcial ganando por 76-72.

Pergamino dejó en claro que no dejaría que el partido se lo llevara fácil la visita. Con un 7-0 recuperó la ventaja mínima gracias a un Gobetti activo. Las diferencias eran mínimas y el partido no tenía dueño. En el tramo final había más errores que precisión, cada ofensiva era más compleja y no abundaba el goleo. Un triple de Chervo y los libres de De La Fuente le dieron una ventaja de cuatro que parecía tranquilizadora, pero Bautista Gobetti y Luciano González con dos triples seguidos le permitieron al local pasar al frente. Lo cerró mejor el dueño de casa y se llevó el triunfo.

Quilmes tiene prácticamente asegurado el cuarto puesto pero todavía debe esperar al compromiso del próximo domingo ante Racing de Chivilcoy desde las 21.