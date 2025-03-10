Unión perdió con Pergamino y terminó séptimo en la Zona Sur B
El equipo de Juan Aquino no pudo ganar de visitante en todo el Clausura y esta noche perdió con Pergamino por 83-75. Luciano Tambucci fue el mejor en el marplatense.
El equipo de Juan Aquino no pudo ganar de visitante en todo el Clausura y esta noche perdió con Pergamino por 83-75. Luciano Tambucci fue el mejor en el marplatense.
El equipo marplatense superó a Pergamino Basquet por 86-71 en la noche en que volvió el público al "José Martínez". "Juane" De La Fuente terminó con 32 puntos.
El equipo marplatense había hecho un gran esfuerzo en el tercer parcial para entrar a la definición con 1 punto de ventaja ante Pergamino Basquet pero el local terminó ganandolo con autoridad en los últimos 10 minutos por 86 a 69. Agustin Jara con 21 puntos fue el más destacado mientras que en el Sa