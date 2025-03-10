Quilmes tuvo un mal cierre en Pergamino y volvió a caer

El equipo marplatense había hecho un gran esfuerzo en el tercer parcial para entrar a la definición con 1 punto de ventaja ante Pergamino Basquet pero el local terminó ganandolo con autoridad en los últimos 10 minutos por 86 a 69. Agustin Jara con 21 puntos fue el más destacado mientras que en el Sa