Quilmes estuvo muy cerca de romper la lógica de la serie en los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Argentina. Sin embargo, se quedó sin gol en el tramo final y Lanús se llevó la victoria por 77-71 para dejar la serie 2-0 antes de venir a Mar del Plata donde los locales no tendrán margen de error para seguir en competencia.

La gran figura del equipo de Izarra que lideró el marcador más de 30 minutos, fue Andrés Lugli que terminó con 25 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. También llegó a 18 unidades y 7 tableros, “Juane” De La Fuente. En el local, Alan Moreno con 17 fue el máximo anotador.

Después de lo que había pasado el jueves, la energía del conjunto marplatense desde un primer momento fue distinta. Lugli la encabezó con puntos (10 en el cuarto), rebotes y robos para emparejar al menos el desarrollo del partido. La defensa también había mejorado mucho y luego de un inicio parejo, los marplatenses con un parcial 7-0 marcaron una buena diferencia. Fue un claro 18-13 que dejaba en claro que la historia esta vez sería distinto. Lanús tuvo respuesta con Manuel Alonso y Chaine.

En el segundo parcial, la historia fue distinta. El dueño de casa empezó a meter los triples que antes no había podido y eso lo mantuvo siempre en juego. Convirtieron dos Franchino y otro Ríos. Quilmes seguía a buen ritmo ofensivo con De La Fuente encendido, algo que necesitaba y mucho; junto con Lugli que seguía con mucha energía. Se fueron al descanso con el “cervecero” ganando por 42-36. En la primer mitad había convertido más puntos que en los primeros tres del partido anterior (35).

El tercer parcial era clave y ambos lo sabían. El “granate” tendría que hacer el esfuerzo para quedar cerca o pasar al frente, pero la intensidad de Quilmes no bajó a punto tal que logró una máxima de 12. La tensión se podía percibir en cada pelota, pero los de Saborido se apuraban para reducir la ventaja y del otro lado, los de Mar del Plata le hacían pagar cada pelota fallada. El que no tenía que encenderse, empezó a hacerlo. Alan Moreno con un triple sobre la chicharra, cerró el parcial 59-54.

En el último cuarto, los de Izarra estuvieron casi cinco minutos sin anotar hasta que Lugli rompió la sequía con un triple. Lanús chocaba, empujaba, tenía ímpetu para buscar el partido, pero no le alcanzaba hasta el momento para pasar al frente en el marcador y Quilmes sobrevivía. Hubo un punto donde no pudo aguantarlo más, en una ráfaga con un 9-1 de la mano de Martín Franchino, el local pasó al frente a dos minutos del final (67-63). Hubo una jugada clave donde le cobraron falta antideportiva a Quilmes que no parecía ser y eso le permitió a Lanús cerrar el partido desde la línea en los últimos ataques.

Derrota dolorosa para los de Mar del Plata, con otros matices que lo deja sin margen de error en la serie, teniendo que ganar los dos partidos en el “José Martínez” para forzar un quinto juego.